Игрок "Реала" сделал весомый вклад в борьбе с коронавирусом в Испании

Серхио Рамос закупил маски и тесты на коронавирус для испанских медработников

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос отметился благородным жестом во время пандемии вируса. 33-летний защитник в сотрудничестве с ЮНИСЕФ сделал пожертвование из 264571 респираторной маски, 15000 тестов для обнаружения Covid-19 и 1000 защитных комплектов для медицинских работников Испании.

"Мы уже посотрудничали с ЮНИСЕФ. Немедленная и необходимая помощь! Материалы, необходимые для медицинских работников, будут доставлены в Испанию в пятницу. Вы также можете присоединиться к нам, потому что в этой кризисной ситуации ни одна помощь не будет лишней. Отправьте SMS со словом "ЮНИСЕФ" на номер 28028. Наши медицинские центры и специалисты нуждаются в нас для борьбы с вирусом", — написал Рамос в Twitter.

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Ранее мы писали, чтофункционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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