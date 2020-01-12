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Игрок "Сампдории" установил уникальное достижение в чемпионате Италии

12 января, 23:01

Фабио Квальярелла оформил дубль в матче с "Брешией"

Фабио Квальярелла

Фабио Квальярелла / Фото: Twitter

Нападающий генуэзской "Сампдории" Фабио Квальярелла стал автором рекорда Серии А, забивая голы 16 лет подряд.

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Форвард отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Брешией" (5:1). впервые отличился в Серии А в 2005 году, а затем отмечался голами каждый год. Эта серия является самой длинной в истории турнира.

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В прошлом сезоне Квальярелла стал лучшим бомбардиром итальянского национального чемпионата, забив 26 голов. В нынешнем сезоне 36-летний футболист стал автором пяти забитых мячей в 16 матчах. "Сампдория", набрав 19 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее мы рассказывали, что Руслан Малиновский оказался в одной компании с Роналдублагодаря голу в "девятку". Удар украинского полузащитника "Аталанты" в победной игре с "Вероной" включили в число главных шедевров месяца в чемпионате Италии.

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чемпионат Италии Сампдория Фабио Квальярелла

Источник: Сегодня|Спорт

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