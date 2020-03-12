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Игрок сборной Италии заразился коронавирусом: футболиста изолировали от команды

12 марта, 17:22

Максим Перепелица

У Маноло Габбьядини появились некоторые симптомы болезни

Нападающий итальянской "Сампдории" Маноло Габбьядини заразился коронавирусом. Информацию подтверждает клуб в официальном заявлении.

"У него есть некоторые симптомы, но он чувствует себя хорошо. В настоящее время клуб активирует все процедуры изоляции, требуемые законом", – говорится в сообщении "Сампдории"

В этом сезоне Габбьядини сыграл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился двумя результативными передачами.

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Ранее инфекцию нашли у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. Отметим, что в Италии на данный момент более 12 тысяч подтвержденных случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерло.

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чемпионат Италии Сампдория коронавирус Маноло Габбьядини

Источник: Сегодня|Спорт

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