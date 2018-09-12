Игрок сборной США во время матча поиздевался над низким ростом соперника

Во время товарищеского матча между сборными США и Мексики (1:0) у защитника американцев Мэтта Миазги произошел конфликт с молодым нападающим команды соперника Диего Лайнесом.

Во время словесной перепалки с 18-летним форвардом Миазга жестами указал на низкий рост соперника. Рост Миазги составляет 191 см, Лайнеса – 167 см.

За мексиканца заступились партнеры по команде. Через несколько минут после грубого фола с поля был удален нападающий сборной Мексики Анхель Сальдивар.

23-летний Миазга принадлежит "Челси". В этом сезоне он выступает на правах аренды за "Нант".

Ранее мы писали, что президент Либерии Джордж Веа сыграл за национальную сборную страны по футболу в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча состоялась в Монровии и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 51-летний Веа провел на поле 78 минут.

А в Лиге наций сборная Испании поиздевалась над финалистом ЧМ-2018. На своем поле испанцы разгромили команду Хорватии со счетом – 6:0. Еще в первом тайме Сауль, Ансенсио и автогол Калинича установили разгромный счет, а после перерыва Родриго, Рамос и Иско довели счет до катастрофического.