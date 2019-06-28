Игрок сборной Украины сделал громкое заявление в Москве

Иван Ордец считает, что российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского

Иван Ордец перешел в "Динамо". Фото: Instagram

Защитник Иван Ордец, который этим летом перешел из "Шахтера" в московское "Динамо", сравнил российский и украинский футбольные чемпионаты.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", – сказал Ордец.

Помимо "горняков" 26-летний игрок обороны выступал за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год, за который провел 39 матчей и забил три гола. Также на счету Ордеца 12 матчей и один гол в составе сборной Украины, но после переезда в Россию он может попрощаться с национальной командой.

Как это сделал Ярослав Ракицкий, сменивший зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

Спортивный путь Ивана Ордеца:

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