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Игрок сборной Украины недоволен своим положением в новой команде и хочет "сбежать" летом

10 марта, 11:32

Максим Перепелица

Марьян Швед обсудит свое будущее с тренером "Селтика"

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед планирует обсудить свое будущее в клубе с главным тренером Нилом Ленноном и руководством команды. Об этом сообщает Football Insider. Украинец недоволен регулярным непопаданием в состав и готов рассмотреть возможный трансфер из "Селтика" в летнее трансферное окно,

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Леннон считает, что вингер – большой талант, но он не на уровне других атакующих игроков полузащиты "Селтика". Таких как Джеймс Форрест, Том Рогич, Райан Кристи, Мохамед Эльюнусси и Джонни Хэйс. Тренер уверен, что Шведу нужно больше игрового времени, чтобы привыкнуть к шотландской лиге и интенсивности игрового стиля команды. Отметим, болельщики были удивлены, что больше не видели Шведа после того, как он отметил свой дебют в июле 2019 года голом в поединке квалификации Лиги чемпионов.

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Напомним, Швед играл за сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии и отвечал на угрозы сербов взять реванш.

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Смотрите, как Марьян Швед забивал в чемпионате Украины за "Карпаты"

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чемпионат Шотландии Селтик Марьян Швед

Источник: Сегодня|Спорт

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