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Игрок сборной Украины невольно стал соавтором курьезного гола в Лиге Европы

20 сентября, 12:30

Пластун поучаствовал в комической ситуации

Игорь Пластун

Игорь Пластун / Фото: Instagram

В поединке первого группового этапа Лиги Европы бельгийский "Гент" дома обыграл французский "Сент-Этьен" со счетом 3:2. Ранее мы писали, что Голландия обходит Украину, в спину дышит Турция. 

В это поединке приняли участие украинские футболисты "Гента" - Игорь Пластун и Роман Яремчук. Защитник сборной Украины вышел со старта и отметился очень эпичным моментом.

На 74-й минуте, при счете 3:1, игрок отдал пас на своего вратаря Томасу Камински, но тот комично не смог остановить мяч, еще и споткнулся об газон.

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Читайте также: "Динамо" додавило "Мальме", "Вольфсбург" одолел "Александрию": результаты всех матчей Лиги Европы

Смотрите обзор матча "Гент" - "Сент-Этьен":

В тренде
Онлайн матча "Вольфсбург" – "Александрия" – 3:1
Александрийцы попытаются дать бой за счет характера

Также в Лиге Европы сыграла и "Александрия". Команда Владимира Шарана уступила "Вольфсбургу" со счетом 3:1. 

Напомним, накануне "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с поражения 0:3 от "Манчестер Сити". "После матча я сказал Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них (играть) действительно тяжело, потому что они – одни из лучших", – заявил после своего дебюта в ЛЧ тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Игорь Пластун Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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