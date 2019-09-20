Игрок сборной Украины невольно стал соавтором курьезного гола в Лиге Европы

Игорь Пластун / Фото: Instagram

В поединке первого группового этапа Лиги Европы бельгийский "Гент" дома обыграл французский "Сент-Этьен" со счетом 3:2. Ранее мы писали, что Голландия обходит Украину, в спину дышит Турция.

В это поединке приняли участие украинские футболисты "Гента" - Игорь Пластун и Роман Яремчук. Защитник сборной Украины вышел со старта и отметился очень эпичным моментом.

На 74-й минуте, при счете 3:1, игрок отдал пас на своего вратаря Томасу Камински, но тот комично не смог остановить мяч, еще и споткнулся об газон.

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Смотрите обзор матча "Гент" - "Сент-Этьен":

Также в Лиге Европы сыграла и "Александрия". Команда Владимира Шарана уступила "Вольфсбургу" со счетом 3:1.

Напомним, накануне "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с поражения 0:3 от "Манчестер Сити". "После матча я сказал Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них (играть) действительно тяжело, потому что они – одни из лучших", – заявил после своего дебюта в ЛЧ тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

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