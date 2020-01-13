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Игрок сборной Украины сменит команду в чемпионате Испании

13 января, 11:59

Защитник Василий Кравец собрался уходить из "Леганеса"

Василий Кравец

Василий Кравец / Фото: Getty Images

Украинский защитник Василий Кравец, который выступает за испанский "Леганес", всерьез собрался сменить команду. 22-летний футболист, которого уже вызывали в расположение сборной Украины, недоволен тем, что получает мало игровой практики в чемпионате Ла Лиги. К слову, узнайте, почему еще один украинец в Испании Андрей Лунин не нужен "Реалу".

Кравец стал одним из двух игроков, которые заявили главному тренеру Хавьеру Агирре о своем желании уйти из мадридской команды. Мексиканскому наставнику не удалось убедить украинца остаться в "Леганесе". Издание AS сообщает, что 5-6 клубов хотят видеть в своем составе уроженца Львова. Главными претендентами считаются клубы из второго дивизиона, Сегунды: "Луго" и "Тенерифе". "Тенерифе" идет на 19-м месте, а "Луго", бывший клуб Кравца, – на 20-м.

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Наиболее вероятным видится вариант, когда Кравец вернется в "Луго", где он постоянно играл и хорошо себя чувствовал. Защитник не выходил на поле в этом сезоне Ла Лиги. Единственный матч он провел в Кубке Испании против "Андорры" в декабре. Контракт Кравца с "Леганесом" действует до конца июня 2023 года, а его трансферная стоимость составляет около 2 млн евро.

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Источники: ua-football , ua.tribuna.com

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