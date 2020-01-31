Игрок сборной Украины стал не нужен "Андерлехту" и вернулся в "Кортрейк"

Евгений Макаренко будет выступать за новый клуб на правах аренды

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Украинский хавбек Евгений Макаренко до конца текущего сезона будет выступать на правах аренды в бельгийском клубе "Кортрейк". Срок арендного соглашения рассчитан до середины 2021 года. В контракте есть опция, но не уточняется – продления или выкупа.

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Как утверждает источник, Макаренко покидает "Андерлехт", за который в нынешнем чемпионате Бельгии не играл из-за травмы. Заметим, Макаренко перешел в "Андерлехт" летом 2018 года из "Кортрейка" и в целом сыграл за брюссельскую команду в 20-ти поединках. 28-летний полузащитник уже играл за "Кортрейк" в 2017 году, и за который провел 33 матча.

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Напомним, ранее главный тренер "Андерлехта" Франк Веркотерен во время тренировки команды решил попробовать Евгения Макаренко на позиции нападающего.

Кстати, Шева рассказал о выборе состава на матчи с Францией и Польшей. Также наставник сборной оценил выступления команды в 2019 году.

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