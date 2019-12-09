Игрок сборной Украины: "В Бельгии все понимают о событиях на Донбассе – кто залез, куда и для чего"

По словам Романа Яремчука, после объяснений бельгийцы признаются, что думали, что ситуация совсем другая

Роман Яремчук / Фото: ФФУ

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Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, насколько в Бельгии осведомлены о событиях на востоке Украины. По словам футболиста, бельгийцы часто спрашивают, что происходит в Украине и не понимают, как такое могло произойти в цивилизованном мире. Ранее Яремчук вызвал в России истерию после его иронического комментария в адрес сборной России, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

"После жеребьевки группового турнира в "Генте" все расспрашивали, что это за команда, что к чему, далеко ли в Украине война от Львова. В "Генте" ситуацией в Украине и войной в Донбассе интересуются, регулярно спрашивают о том, что происходит сейчас или состоялось раньше, почему так сложилось. Ну и вообще – что произошло и почему Украина воюет? И начинаешь объяснять, ведь это хорошо, когда люди интересуются и хотят разбираться. И когда объясняешь, люди действительно поражаются, говорят типа: "Мы думали, там все иначе и другие причины". Люди ходят просто в другой реальности. Многие просто не могут воспринять такое, говорят: "Как это, чтобы Нидерланды сейчас пришли к нам и забрали Гент или Остенде? Такого не может быть". Поэтому приходится объяснять и доказывать на примерах", – рассказал футболист.

Также Яремчук признался, что поначалу руководство клуба опасалось отпускать его в расположение сборной Украины и интересовалось, как далеко команда будет от зоны боевых действий.

"Первые разы, когда ехал в сборную, меня спрашивали, как далеко мы будем от зоны боевых действий, насколько опасно в том или ином городе и т.п. Это трудно понять, когда в воюющей стране в Киеве и даже Мариуполе люди живут нормальной жизнью, а украинская армия все контролирует", – говорит Роман.

По словам Яремчука, в Бельгии понимают, что в Украине никакая не "гражданская война", о чем пытаются убеждать российские СМИ.

"Все понимают в целом, что к чему – кто залез, куда залез и для чего залез. И понимают, кто именно это делает. О ситуации в Украине, кстати, довольно часто рассказывается в бельгийских новостях. Бельгийцы немало знают об Украине, в новостях часто появляется сюжеты, и известные темы на слуху", – добавил нападающий.

Ранее бывший футболист сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", назвал Романа Яремчука "футболистиком". Кстати, он же ранее, рассуждая о возможном матче Украина – Россия на Евро-2020, оскорбил украинцев, назвав уродцами и кучкой говнюков тех, кто, по его мнению, будет нагнетать обстановку вокруг матча. "У нас у людей с головой более-менее. Это в Украине у некоторых с ней ненормально", – сказал футболист в одном из интервью.

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