Игрок сборной Украины, за которым охотилась "Барселона", впервые стал папой

Защитник сборной Украины и испанского "Луго" Василий Кравец сообщил о том, что стал отцом. Василий сообщил, что у него родилась дочь. Ранее мы писали, что игрок сборной Украины был в шаге от перехода в "Барселону".

"Хочу поблагодарить Бога, что в это нелегкое для нашего мира время, он подарил нам здоровую и красивую девочку. Это лучший день в моей жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей дочке. Теперь я папа и я благодарен жене за это. Любимая, я тебя люблю, эта ночь была нелегкой, но ты все выдержала и подарила нам красивую и здоровую девочку!", – подписал фотографию игрок.

22-летний Василий Кравец играет в Испании с 2017 года. В настоящий момент "Леганес" отдал защитника в "Луго" на правах аренды.

Реклама

Читайте также: Будущее Шевченко в сборной Украины: глава УАФ рассказал, кто решит судьбу тренера

Напомним, ранее была названа сумма премиальных сборной Украины за выход на Евро. Игрокам и тренерам команды досталось 4 миллиона долларов.

Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию в ключевом матче за выход на Евро-2020:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама