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Игрок сборной Украины, за которым охотилась "Барселона", впервые стал папой

1 мая, 18:59

Максим Перепелица

Василий Кравец поделился фотографией новорожденной дочки

Защитник сборной Украины и испанского "Луго" Василий Кравец сообщил о том, что стал отцом. Василий сообщил, что у него родилась дочь. Ранее мы писали, что игрок сборной Украины был в шаге от перехода в "Барселону".

"Хочу поблагодарить Бога, что в это нелегкое для нашего мира время, он подарил нам здоровую и красивую девочку. Это лучший день в моей жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей дочке. Теперь я папа и я благодарен жене за это. Любимая, я тебя люблю, эта ночь была нелегкой, но ты все выдержала и подарила нам красивую и здоровую девочку!", – подписал фотографию игрок.

22-летний Василий Кравец играет в Испании с 2017 года. В настоящий момент "Леганес" отдал защитника в "Луго" на правах аренды.

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Напомним, ранее была названа сумма премиальных сборной Украины за выход на Евро. Игрокам и тренерам команды досталось 4 миллиона долларов.

Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию в ключевом матче за выход на Евро-2020:

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Сборная Украины Василий Кравец Луго Испания

Источник: Сегодня|Спорт

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