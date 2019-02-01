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Игрок сборной ЮАР завершил карьеру в 19 лет из-за травм, полученных в ДТП

Сегодня, 11:48

Врачи диагностировали у игрока перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга

Уайзмен Мейива. Фото: "Кайзер Чифс"
Уайзмен Мейива. Фото: "Кайзер Чифс".
Игрок сборной ЮАР завершил карьеру в 19 лет из-за травм, полученных в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/415/c6e/5c5415c6e2d72.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/415/c6e/5c5415c6e2d72.png Футбол Врачи диагностировали у игрока перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга

Хавбек сборной ЮАР и "Кайзер Чифс" Уайзмен Мейива был вынужден завершить профессиональную карьеру в 19-летнем возрасте из-за многочисленных травм, полученных в результате ДТП в прошлом году. Об этом сообщает официальный Twitter южноафриканской команды.

Напомним, в начале ноября 2018 года Мейива попал в автомобильную аварию. Врачи диагностировали у молодого игрока перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Спустя три месяца Мейива принял решение завершить карьеру.

Отметим, что Уайзмен стал выступать за первую команду "Кайзер Чифс" в сезоне-2017/18, тем самым став самым молодым игроком команды. Полузащитник вызывался в сборную ЮАР с 2017 года.

Ранее мы писали, что в Беларуси футболист попал в смертельное ДТП: выжил только трехлетний ребенок. Андрей Щербаков погиб вместе с женой и сыном после того, как автомобиль спортсмена вынесло на встречную полосу.

А в начале января на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля, двигаясь из Луцка в Ковель. Он погиб на месте ДТП. 32-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали в реанимацию Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения.

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Тег футбол, футболист, сборная ЮАР, чемпионат ЮАР

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