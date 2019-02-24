Игрок "Селтика" за 2 млн евро разгромил "Ворсклу" в первом весеннем туре УПЛ: видео
Три из четырех голов "Карпат" в ворота полтавчан забил перешедший в шотландский клуб Марьян Швед
Воскресный матч "Ворскла" – "Карпаты" завершился неожиданной победой гостей – 0:4.
На 24-й минуте счет открыл львовянин Ди Франко. А во втором тайме пришел черед бенефиса Марьяна Шведа, отличившегося трижды. На 52-й минуте он идеально исполнил пенальти в ворота Шуста. Спустя три минуты оформил дубль – Марьян на ложном замахе убрал соперника, после чего вогнал мяч в дальний нижний угол. А уже в добавленное время дубль Шведа превратился в хет-трик, когда украинец, воспользовавшись передачей француза Йоды, снова переиграл кипера "Ворсклы". Сенсационные 4:0 в пользу "Карпат". И это на выезде!
Так Швед забивал с пенальти
Так Швед забивал с игры
Напомним, недавно полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2 млн евро. Однако было решено, что нынешний сезон 21-летний футболист, которого сватали в киевское "Динамо", завершит в львовском клубе на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Швед и Миколенко дуэтом спели в сборной Украины песню "Ти признайся мені".
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