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Игрок сербского клуба забил гол и спровоцировал массовую драку

27 августа, 14:59

Соперники догоняли его всей командой

В матче первой лиги Сербии между "Металацем" и "Бачкой" произошла серьезная потасовка. В Украине вообще футболисты "Динамо" могли убить друг друга на глазах у президента. Об этом рассказал бразилец Родриго.

Под конец первого тайма один из игроков "Бачки" получил травму. Футболисты "Металаца" не стали выбивать мяч за пределы поля, следуя правилам fair play, и продолжили свою атаку.

В итоге этот эпизод завершился точным ударом Николы Грбовича. После попадания мяча в сетку игроки гостей попытались догнать автора гола и из-за этого завязалась потасовка.

Судья матча смог успокоить футболистов, показав три красные карточки - две из них игрокам "Бачки". Встреча завершилась победой "Металаца" со счетом 2:0. Гол Грбовича стал победным.

Напомним, ранее Верпаковскис рассказал, как игралось в "Динамо" при Михайличенко 15 лет назад. В частности, Марис прокомментировал слухи о том, будто команда пыталась "слить" Михайличенко, проиграв дома в квалификации ЛЧ "Трабзонспору".

В свою очередь другой легионер "Динамо" вспомнил, как Суркис уговаривал его не нарушать режим. "Он говорил: "Я хочу тебя видеть у нас в команде, только перестань гулять и пить", – рассказывает серб Милош Нинкович.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" за Суперкубок-2019:

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Источник: Сегодня|Спорт

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