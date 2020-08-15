Игрок "Шахтера" держит дома необычную коллекцию: что собирает Давид Хочолава

Защитник "горняков" и сборной Грузии читает книги про успешных людей и всегда носит два телефона

Защитник "горняков" Давид Хочолава в проекте "Личные вещи" в приложении Shakhtar Club рассказал, что всегда находится у него под рукой и без каких вещей не сможет прожить и дня. Это телефон, планшет, книга и духи.

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Оказалось, что у Давида два телефона, а планшет он недавно потерял: "В 21 веке это обычная вещь. Два телефона, потому что один у меня для команды, для сборной, для интервью и журналистов. А другой у меня только для семьи. Я очень сильно люблю фильмы смотреть. Как раз вот потерял свой планшет. Забыл в самолете. Без него очень тяжело, потому что в телефоне на маленьком дисплее неудобно смотреть видео".

Защитник признался, что у него дома целая коллекция духов. "Мне духи очень нравятся. У меня дома коллекция, где-то 40 или 50 ароматов. Мне девушка говорит, что человека можно узнать по запаху и нужно выбрать 2-3 аромата и их использовать. А мне просто нравится. Меняю их под настроение".

Давид Хочолава / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"У меня с собой всегда есть книга. В последнее время очень интересуют успешные и храбрые люди, которые чего-то добились. Я читал об основателе Nike Филе Найте. Человек полетел в Азию, вообще ничего не имея", – рассказал Хочолава о своих предпочтениях в литературе.

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На днях "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал, где сыграет с "Интером".

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