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Игрок "Шахтера" – о матче с "Динамо": "Не забили столько, чтобы победить"

26 августа, 23:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полузащитник "горняков" считает, что "Динамо" повезло реализовать свои моменты

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон в эфире Shakhtar News прокомментировал поединок за Суперкубок Украины против киевского "Динамо" (1:3). Ранее эксперт разобрал спорный момент Суперкубка: "Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Динамо".

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Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

"Это был трудный матч с сильной командой. "Шахтер" доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3. Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а затем мы продолжим выступления", – сказал Соломон, которого цитирует официальный сайт "Шахтера".

А Дарио Срна заявил: "Лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать, как "Динамо".

Ранее бывший футболист "Шахтера" Андрей Воробей заявил, что момент с попаданием мяча в руку Сидорчука – чистый пенальти в ворота "Динамо". Также он рассказал о других спорных судейских моментах поединка за Суперкубок Украины.

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Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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