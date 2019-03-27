Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

Исмаили выбыл из строя. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b59/977/5c9b59977273f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b59/977/5c9b59977273f.png 2019-03-27T13:12:00+02:00 Футбол Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" заполнил паузу в национальном первенстве, вызванную играми сборных, спаррингом с донецким "Олимпиком". Контрольный матч завершился разгромной победой "горняков" со счетом 4:0.

В конце первого тайма счет в матче открыл Фернандо. Сразу после перерыва второй мяч в ворота "Олимпика" забил Нем. Третий гол – в активе Тете, а завершил разгром Маркос Антонио.

Однако в этом победном для чемпиона спарринге не обошлось без ложки дегтя. Защитник "Шахтера" Исмаили, в контракте которого прописана сумма в 100 миллионов евро отступных, получил травму и не смог доиграть матч. Вместо бразильского защитника на поле вышел Сиприано. Насколько серьезна травма Исмаили, станет известно позже.

Как сообщалось ранее, посмотреть на игрока за 100 млн евро в Украину приезжали скауты "Манчестер Юнайтед".

Также сообщалось, что в Италии экстренно госпитализировали главную звезду чемпионата Украины 2000-х – бразильца Франселино Матузалема. Информация о нынешнем состоянии 38-летнего полузащитника, в прошлом году завершившего свою спортивную карьеру, не разглашается.

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