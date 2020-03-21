Игрок "Шальке" нарушил правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса

Полузащитник "Шальке" Амин Харит нарушил условия карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Игрок был замечен ночью в четверг в одном из баров в Эссене.

"Да, это правда. Амин действительно был в клубе со своим другом. Это была ошибка, но он ее уже осознал и все понял. Я еще раз объяснил ему серьезность нынешней ситуации. Амину очень жаль, это больше не повторится", – цитирует слова спортивного директора немецкого клуба Йохана Шнайдера Bild.

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Это уже не первый случай в мировом футболе за последнее время, когда игрок нарушает условия карантина. Несколько дней назад нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил правила карантина. Он уехал на родину, в Сербию, чтобы попасть на день рождения своей девушки.

По состоянию на 20 марта, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии составляет 15 320 человек. 31 человек умерли.

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