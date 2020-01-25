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Игрок "Тоттенхэма" не успел перейти в "Интер", но уже метит на лавры Роналду

25 января, 15:10

Эриксен станет вторым самым высокооплачиваемым игроком итальянской Серии А

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

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Датский полузащитник Кристиан Эриксен станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, сообщает в своём Twitter журналист Танкреди Палмери. В "Интере", игроком которого 27-летний хавбек станет в ближайшее время, он будет получать 10 миллионов евро в год. Больше него в итальянском чемпионате зарабатывает только форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду – 31 миллион евро в год.

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В этом сезоне Эриксен забил два мяча и отдал два голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги в составе "Тоттенхэм Хотспур". Один мяч и одну результативную передачу датчанин записал в актив в пяти встречах Лиги чемпионов. "Интер", набрав 47 очков в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Смотрите, как Эриксен забивает за "Тоттенхэм":

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чемпионат Италии Тоттенхэм Интер Италия Кристиан Эриксен

Источник: Сегодня|Спорт

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