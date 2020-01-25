Игрок "Тоттенхэма" не успел перейти в "Интер", но уже метит на лавры Роналду

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Реклама

Датский полузащитник Кристиан Эриксен станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, сообщает в своём Twitter журналист Танкреди Палмери. В "Интере", игроком которого 27-летний хавбек станет в ближайшее время, он будет получать 10 миллионов евро в год. Больше него в итальянском чемпионате зарабатывает только форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду – 31 миллион евро в год.

Читайте также: "Милан", словно феникс, возрождается из пепла и рвется в еврокубковую зону

В этом сезоне Эриксен забил два мяча и отдал два голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги в составе "Тоттенхэм Хотспур". Один мяч и одну результативную передачу датчанин записал в актив в пяти встречах Лиги чемпионов. "Интер", набрав 47 очков в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Также вы можете посмотреть прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Италии. Все о поединках 21 тура чемпионата Италии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица.

Смотрите, как Эриксен забивает за "Тоттенхэм":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама