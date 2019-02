Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85a/a2a/5c585aa2ad95b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85a/a2a/5c585aa2ad95b.jpg 2019-02-04T17:34:00+02:00 Футбол Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста утром 4 февраля стал участником ДТП, в результате которого один из участников аварии был доставлен в больницу. Об этом сообщает La Stampa. Отмечается, что сам футболист не получил никаких повреждений.

По информации источника, авария произошла на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии, на место происшествия была вызвана машина скорой помощи.

Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE