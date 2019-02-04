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Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП

Сегодня, 17:34

Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу

Дуглас Коста
Дуглас Коста. Фото: AFP
Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85a/a2a/5c585aa2ad95b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85a/a2a/5c585aa2ad95b.jpg Футбол Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста утром 4 февраля стал участником ДТП, в результате которого один из участников аварии был доставлен в больницу. Об этом сообщает La Stampa. Отмечается, что сам футболист не получил никаких повреждений.

По информации источника, авария произошла на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии, на место происшествия была вызвана машина скорой помощи.

В нынешнем сезоне Коста провел 24 матча в составе туринцев во всех турнирах и стал автором одного гола.

Некоторое время назад бразильский полузащитник попал в скандал в Италии – Дуглас Коста был дисквалифицирован на четре6 матча за плевок в лицо сопернику. Эпизод попал на видео. Интересно, что первое предупреждение в матче он получил за стычку с другим футболистом.

Ранее мы писали, что в Беларуси футболист попал в смертельное ДТП: выжил только трехлетний ребенок. Андрей Щербаков погиб вместе с женой и сыном после того, как автомобиль спортсмена вынесло на встречную полосу.

А в начале января на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля, двигаясь из Луцка в Ковель.

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Тег футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Дуглас Коста

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