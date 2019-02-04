Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП
Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста утром 4 февраля стал участником ДТП, в результате которого один из участников аварии был доставлен в больницу. Об этом сообщает La Stampa. Отмечается, что сам футболист не получил никаких повреждений.
По информации источника, авария произошла на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии, на место происшествия была вызвана машина скорой помощи.
Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 февраля 2019 г.
Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.
A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE
В нынешнем сезоне Коста провел 24 матча в составе туринцев во всех турнирах и стал автором одного гола.
Некоторое время назад бразильский полузащитник попал в скандал в Италии – Дуглас Коста был дисквалифицирован на четре6 матча за плевок в лицо сопернику. Эпизод попал на видео. Интересно, что первое предупреждение в матче он получил за стычку с другим футболистом.
Douglas Costa, bu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken Costa'nın 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. pic.twitter.com/TNSjcDjnSd— Kramponlu Pisagor (@KramponluPisago) 4 февраля 2019 г.
Ранее мы писали, что в Беларуси футболист попал в смертельное ДТП: выжил только трехлетний ребенок. Андрей Щербаков погиб вместе с женой и сыном после того, как автомобиль спортсмена вынесло на встречную полосу.
А в начале января на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля, двигаясь из Луцка в Ковель.
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