Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП

Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу

Дуглас Коста. Фото: AFP

Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85a/a2a/5c585aa2ad95b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85a/a2a/5c585aa2ad95b.jpg 2019-02-04T17:34:00+02:00 Футбол Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста утром 4 февраля стал участником ДТП, в результате которого один из участников аварии был доставлен в больницу. Об этом сообщает La Stampa. Отмечается, что сам футболист не получил никаких повреждений.

По информации источника, авария произошла на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии, на место происшествия была вызвана машина скорой помощи.

Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 февраля 2019 г.

В нынешнем сезоне Коста провел 24 матча в составе туринцев во всех турнирах и стал автором одного гола.

Некоторое время назад бразильский полузащитник попал в скандал в Италии – Дуглас Коста был дисквалифицирован на четре6 матча за плевок в лицо сопернику. Эпизод попал на видео. Интересно, что первое предупреждение в матче он получил за стычку с другим футболистом.

Douglas Costa, bu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken Costa'nın 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. pic.twitter.com/TNSjcDjnSd — Kramponlu Pisagor (@KramponluPisago) 4 февраля 2019 г.

Ранее мы писали, что в Беларуси футболист попал в смертельное ДТП: выжил только трехлетний ребенок. Андрей Щербаков погиб вместе с женой и сыном после того, как автомобиль спортсмена вынесло на встречную полосу.

А в начале января на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля, двигаясь из Луцка в Ковель.

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