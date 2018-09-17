Игрок "Ювентуса" плюнул в лицо сопернику во время матча

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение. В матче четвертого тура чемпионата Италии против "Сассуоло" он плюнул в лицо нападающему Федерико Ди Франческо.

Эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время матча. После этого Коста был удален с поля за вторую желтую карточку. Первое предупреждение он ранее получил за то, что боднул Ди Франческо, который является сыном главного тренера "Ромы" Эусебио ди Франческо.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Дубль в составе туринского клуба оформил португальский форвард Криштиану Роналду.

Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.

Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.