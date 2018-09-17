Игрок "Ювентуса" плюнул в лицо сопернику во время матча
Арбитр показал футболисту вторую желтую карточку и удалил с поля
Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение. В матче четвертого тура чемпионата Италии против "Сассуоло" он плюнул в лицо нападающему Федерико Ди Франческо.
Эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время матча. После этого Коста был удален с поля за вторую желтую карточку. Первое предупреждение он ранее получил за то, что боднул Ди Франческо, который является сыном главного тренера "Ромы" Эусебио ди Франческо.
Дуглас Коста, как же это мерзко. Ну зачем!? #ЮвентусСассуоло pic.twitter.com/xD8LrlCrFQ— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 16 сентября 2018 г.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Дубль в составе туринского клуба оформил португальский форвард Криштиану Роналду.
Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.
Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.
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