Игрок "Ювентуса" получил четыре матча дисквалификации за плевок в лицо соперника

Сегодня, 20:11

Бразилец уже извинился за свое поведение на своей странице в Instagram

Дуглас Коста. Фото AFP
Дуглас Коста. Фото AFP

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста получил дисквалификацию на четыре матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia. Наказание бразилец получил за свое поведение в матче против "Сассуоло" (2:1). В конце игры он был удален с поля за удар локтем и плевок в лицо нападающему соперника Федерико Ди Франческо. После матча Коста извинился за свое поведение.

"Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками "Ювентуса". Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это", – написал Коста в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Дубль в составе туринского клуба оформил португальский форвард Криштиану Роналду.

Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.

Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.

 
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Дуглас Коста

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СЭ

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