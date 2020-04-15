Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" на карантине сыграл в любопытную игру с мамой

15 апреля, 14:36

Максим Перепелица

Дуглас Коста вместе с сестрами попробовали на вкус сахарную пудру

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста весело проводит время на карантине со своей девушкой Наталией Фелиш. В этот раз игрок решил привлечь к развлечением и свою маму. Игрок опубликовал видео в Instagram, где женщина усадила своих детей перед собой. Коста в футболке "Шахтера" и его сестры "опробовали на вкус" сахарную пудру. Маме задавали вопросы, отвечать на которые она должна была путем окунания головы соответствующего ребенка в пудру.

Читайте также: Названа дата возвращения Роналду в охваченную коронавирусом Италию

Дуглас Коста ушел из "Шахтера" в "Баварию" летом 2015 года. В данный момент бразилец выступает за "Ювентус", в футболке которого была его мама.

INSTAGRAM

Реклама

Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Смотрите, как звезда сборной Бразилии Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Ювентус Турин Дуглас Коста

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей женыФутбол
На Милевского уже почти не ходят: коронавирус
На Милевского уже почти не ходят: коронавирус "убрал" болельщиков с трибун в чемпионате БеларусиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...