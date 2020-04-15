Игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" на карантине сыграл в любопытную игру с мамой

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста весело проводит время на карантине со своей девушкой Наталией Фелиш. В этот раз игрок решил привлечь к развлечением и свою маму. Игрок опубликовал видео в Instagram, где женщина усадила своих детей перед собой. Коста в футболке "Шахтера" и его сестры "опробовали на вкус" сахарную пудру. Маме задавали вопросы, отвечать на которые она должна была путем окунания головы соответствующего ребенка в пудру.

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Дуглас Коста ушел из "Шахтера" в "Баварию" летом 2015 года. В данный момент бразилец выступает за "Ювентус", в футболке которого была его мама.

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Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Смотрите, как звезда сборной Бразилии Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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