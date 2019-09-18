Игрок "Ювентуса" в ярости ударил тренера и чуть не разнес баннер

Гонсало Игуаин / Фото: Getty Images

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин готовится к матчу против "Атлетико" в очень плохом настроении. Ранее мы рассказывали, что Роналду заплакал, увидев кадры с покойным отцом.

На тренировке аргентинец пытался отобрать мяч у одноклубников, но после неудачной попытки вспылил

Аргентинский форвард чуть не врезался в тренера, пнул его ногой, а потом набросился на щит. Эту злость пытался утихомирить его партнер – Леонардо Бонуччи. Защитник схватил игрока и отвел его в сторону, но Гонсало и после этого выражал свое недовольство партнерам

Кстати, накануне матча в Турине прошла презентация нового парфюма от футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Парфюм получил название Play It Cool. Помимо парфюмерии, Роналду занимается выпуском нижнего белья и одежды под своим брендом.

Как мы сообщали, звезда Криштиану Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

Обзор матча "Фиорентина" – "Ювентус":

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