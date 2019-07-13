Игрок-загадка и вратарь из "Нюрнберга": "Заря" подпишет сразу четырех новичков

По словам Виктора Скрипника, перед заключением контрактов новобранцам осталось лишь пройти медосмотр

Виктор Скрипник получит усиление. Фото: Facebook

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о первых новичках клуба, с которыми ожидается подписание контрактов по итогам сборов в Словении. "На днях эти ребята - Никола Василь, Йоэль Абу-Ханна, Дмитрий Иванисеня и Лазао - пройдут медицинское обследование, которое обязано быть в любом правильном европейском клубе, – сообщил Виктор Скрипник. - Они внесли свою лепту в улучшение. Это видно. У нас сразу и конкуренция появилась на разных позициях. Хорошие ребята, с хорошим характером".

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Отметим, что Никола Василь – 23-летний экс-вратарь "Нюрнберга" и молодежной сборной Боснии и Герцеговины. Йоэлю Абу-Ханне – 21 год. Это – бывший защитник юношеских сборных Германии, последним клубом которого был "Магдебург". Дмитрий Ивасеня – 25-летний полузащитник, долгое время выступавший в "Ильичевце". Между тем подробностей относительно загадочного Лазао пока что нет.

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Как мы писали ранее, тренер луганской "Зари" отказался от работы в Москве. Украинский специалист отверг предложение "Локомотива", где в нем видели наследника Юрия Семина. "Почему отказал "Локомотиву"? Потому что мне с этим жить. Вот и все, – заявил Виктор Скрипник. – А я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор. Осуждаю ли я футболистов, которые ездят играть в Россию? Ради бога, пусть делают, что хотят".

Кроме того, в "Заре" рассказали о разговоре Скрипника с экс-главой бюджетного комитета Рады - боссом клуба Евгением Геллером. Сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы. "Нужна встряска, и Скрипник видит в себе силы провести эту работу", – говорят в "Заре".

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