Игрок "Зари" дебютировал в составе сборной Украины

Дмитрий Иванисеня / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Сборная Украины проводит товарищеский матч, который проходит в Запорожье. На нашем сайте доступен онлайн матча Украина – Эстония с яркими фото.

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Во втором тайме полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня дебютировал в сборной Украины по футболу. 25-летний хавбек в перерыве контрольного матча с Эстонией поменял полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука.

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В текущем сезоне Иванисеня провел 21 матч за "Зарю" во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, ранее защитник "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины, написав на своей странице в Instagram следующее: "Я ждал вызов на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду".

Кстати, перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко, и сразу же окрестили фартовым.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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