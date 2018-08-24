Игрок "Зари" плакал в перерыве матча Лиги Европы с "Лейпцигом"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал об удалении Богдана Леднева в матче против "РБ Лейпциг". Первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы завершился вничью – 0:0. Леднев получил красную карточку на 16-й минуте.

"Что сказал Ледневу, после удаления? Это все эмоции. Просто сказал, что нельзя так вести себя. Да, было нарушение, но как бы там больно ни было, судья уже свистнул, тем более, поставил штрафной в их ворота. Зачем отбрыкиваться? Это неправильно. Но я все равно пожал руку Богдану, поддержал его, потому что вы не видели, а я видел его в перерыве – у него слезы на глазах, переживания.

Молодцы и ребята, которые сказали, что он еще молодой, будет ему урок. Их слова: "Мы за него отстоим". Что они и сделали. Поэтому, у Богдана должок перед командой, в следующей игре выйти и забить гол, принести победу", – сказал Вернидуб.

Отметим, что сразу после удаления Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал:

"Ты что, ты сейчас оставил нас вдесятером. Б ..., мозгов вообще нет", – крикнул тренер.