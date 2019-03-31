Игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси

Фаны второго по значимости клуба Каталонии требуют выгнать защитника за контакт с Лионелем

Педроса против Месси. Фото: Getty Images

Игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/117/82e/5ca11782e15c4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/117/82e/5ca11782e15c4.png 2019-03-31T22:47:49+03:00 Футбол Фаны второго по значимости клуба Каталонии требуют выгнать защитника за контакт с Лионелем

Защитник "Эспаньола" Адриа Педроса получил множество недоброжелательных сообщений в социальных сетях после того, как он обменялся футболками с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси после поражения в дерби непримиримых соперников со счетом 0:2 на "Камп Ноу".

Месси стал героем встречи, забив оба гола в матче, поэтому неудивительно было желание 20-летнего Педросы получить его футболку. Лионель с удовольствием обменялся футболками, а обмен был зафиксирован на камеру.

Однако фанаты "Эспаньола", испытывающие отнюдь не дружественные чувства к "Барселоне", Педросе такого поведения не простили. Они обрушили на него весь свой гнев. Это был всего пятый матч Педросы за основной состав "Эспаньола" и всего второй полный поединок, но после него фанаты стали называть его "Иудой", "предателем" и "куском д***ма", а также призвали его покинуть клуб.

Как сообщалось ранее, Лионель Месси обзавелся новым телефоном. Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата, что подняло стоимость покупки с 1300 до 7 тысяч евро.

Также сообщалось, что защитник сборной Украины не рискнул обменяться футболками с Роналду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: isport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.