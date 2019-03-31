Игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси
Фаны второго по значимости клуба Каталонии требуют выгнать защитника за контакт с Лионелем
Защитник "Эспаньола" Адриа Педроса получил множество недоброжелательных сообщений в социальных сетях после того, как он обменялся футболками с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси после поражения в дерби непримиримых соперников со счетом 0:2 на "Камп Ноу".
Месси стал героем встречи, забив оба гола в матче, поэтому неудивительно было желание 20-летнего Педросы получить его футболку. Лионель с удовольствием обменялся футболками, а обмен был зафиксирован на камеру.
Однако фанаты "Эспаньола", испытывающие отнюдь не дружественные чувства к "Барселоне", Педросе такого поведения не простили. Они обрушили на него весь свой гнев. Это был всего пятый матч Педросы за основной состав "Эспаньола" и всего второй полный поединок, но после него фанаты стали называть его "Иудой", "предателем" и "куском д***ма", а также призвали его покинуть клуб.
Как сообщалось ранее, Лионель Месси обзавелся новым телефоном. Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата, что подняло стоимость покупки с 1300 до 7 тысяч евро.
Также сообщалось, что защитник сборной Украины не рискнул обменяться футболками с Роналду.
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Источник:
isport.ua
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