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Игрока, который помог выбить "Динамо" из Лиги Европы, наказали на три матча за атаку на полицейского

15 апреля, 18:52

Елена Павлова

Но датский клуб собирается обжаловать такое решение

УЕФА дисквалифицировал на три матча уругвайского нападающего "Копенгагена" Майкла Сантоса, который во время празднования гола в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (3:1) толкнул полицейского. Сантос стал автором первого забитого мяча, влетевшего в ворота шотландской команды на 51-й минуте. Но тогда все прошло без привлечения служителей правопорядка.

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В вот во время празднования второго гола датского клуба, который забил Пеп Бьель, полицейские попытались успокоить разбушевавшихся игроков, в результате чего Сантос толкнул представителя закона. После матча шотландская полиция задержала Сантоса и Бьеля, провела с игроками беседу и выдвинула обвинения. Ранее мы сообщали, что форварда "Копенгагена", который вышел из группы с "Динамо", обвиняют в нападении на полицейского.

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Но "Копенгаген" не согласен с таким приговором и намерен оспорить решение УЕФА: "Клуб считает, что наказание является слишком суровым, если принять во внимание все обстоятельства произошедшего. Поэтому мы попросили УЕФА предоставить документы о дисквалификации Сантоса, чтобы оценить возможность обжалования вердикта".

Напомним, что на групповой стадии "Копенгаген" дважды сыграл вничью с "Динамо" и занял второе место в группе, а киевляне остались без евровесны. В первом поединке 1/8 финала датский клуб уступил турецкому "Истанбулу" со счетом 1:0.

Смотрите, как "Копенгаген" переиграл "Селтик"

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УЕФА наказание полицейский Лига Европы Селтик нападающий Копенгаген

Источник: Goal.com

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