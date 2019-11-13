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Игрока "МанСити" наказали за расистскую шутку в адрес одноклубника

13 ноября, 18:51

Португальский футболист получил дисквалификацию и обязан пройти спецкурсы

Бернарду Силва

Бернарду Силва / Фото: Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву на один матч за твит о защитнике Бенжамене Менди. 25-летний португалец в шутливой форме сравнил француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Менди отреагировал на шутку с юмором, однако пользователи в Twitter раскритиковали Силву и тому пришлось удалить сообщение.

FA сочла твит расистским и начала расследование. Игроку грозила дисквалификация на шесть матчей. Кроме отстранения на один матч, Силва, признавший нарушение правил FA, оштрафован на 50 тысяч фунтов и должен пройти специальные курсы.

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Как мы писали ранее, расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Также стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело сразу же, как только премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

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расизм чемпионат Англии Манчестер Сити Бернарду Силва Бенжамен Менди

Источник: Спорт сегодня

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