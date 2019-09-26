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Игрока "Ниццы" подозревают в краже часов у своего одноклубника стоимостью 70 тысяч евро

26 сентября, 15:34

Если вина 18-летнего француза Диаби будет доказана, клуб разорвет с ним контракт

Ламин Диаби

Ламин Диаби / Фото: Getty Images

18-летний форвард "Ниццы" Ламин Диаби подозревается в краже часов своего одноклубника – 21-летнего датчанина Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe. По информации ресурса, часы Дольберга стоят 70 тысяч евро, а исчезли они из раздевалки "Ниццы" 23 сентября.

Каспер Дольберг. Фото – Getty Images

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Пока главным подозреваемым является Диаби. Он должен будет дать показания полиции. Если вина будет доказана, то "Ницца" разорвет контракт с нападающим. Отметим, что Диаби выступает за "Ниццу" с 13 лет. Он успел провести 6 матчей во французском чемпионате, а также выступает за молодежную сборную Франции. Что касается Дольберга, то он перешел в "Ниццу" этим летом из "Аякса" за 20,5 миллиона евро. Диаби и Дольберг являются конкурентами за место в стартовом составе. Может, в этом кроется причина случившегося?

Смотрите, как Дольберг забивал за "Аякс"

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Ранее мы писали, что на Сицилии футболиста похитили прямо во время матча. 55-летний игрок инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

Также сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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