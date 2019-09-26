Игрока "Ниццы" подозревают в краже часов у своего одноклубника стоимостью 70 тысяч евро

Ламин Диаби / Фото: Getty Images

18-летний форвард "Ниццы" Ламин Диаби подозревается в краже часов своего одноклубника – 21-летнего датчанина Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe. По информации ресурса, часы Дольберга стоят 70 тысяч евро, а исчезли они из раздевалки "Ниццы" 23 сентября.

Каспер Дольберг. Фото – Getty Images

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Пока главным подозреваемым является Диаби. Он должен будет дать показания полиции. Если вина будет доказана, то "Ницца" разорвет контракт с нападающим. Отметим, что Диаби выступает за "Ниццу" с 13 лет. Он успел провести 6 матчей во французском чемпионате, а также выступает за молодежную сборную Франции. Что касается Дольберга, то он перешел в "Ниццу" этим летом из "Аякса" за 20,5 миллиона евро. Диаби и Дольберг являются конкурентами за место в стартовом составе. Может, в этом кроется причина случившегося?

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