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Игрока сборной Украины исключат из заявки Лиги Европы за незнание английского

6 февраля, 13:41

Марьян Швед с трудом приживается в шотландском "Селтике"

Швед забил в этом сезоне один мяч за "Селтик"

Швед забил в этом сезоне один мяч за "Селтик" / Фото: Twitter

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Украинский полузащитник Марьян Швед никак не может найти хорошее место работы. Футболист уже в 18 лет уехал из "Карпат" в "Севилью", но в Испании так и не закрепился в составе команды. Вернулся во Львов, вновь выступал за "Карпаты" в 2017-2019 гг., прошлым летом отправился в шотландский "Селтик". Однако и там у него дела не идут: 22-летний парень почти не играет, а тут его еще и вычеркнули из заявки команды на Лиге Европы. Читайте о том, что Швед был среди претендентов на звание лучшего украинского легионера в Европе.

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон рассказал о кадровом вопросе перед плей-офф Лиги Европы:

"Новые три футболиста войдут в заявку на Лигу Европы. Вероятно, мы исключим из нее Шведа. Ему было тяжело, имеет трудности с английским языком, порой на тренировках он не на том уровне, что остальные в команде. Он – все еще талантливый игрок, но ему требуется немного больше времени, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться, чем другим".

В этом сезоне украинец забил один мяч в двух матчах. Последний раз играл за клуб 19 октября 2019 года. В 1/16 Лиги Европы "Селтик" встретится с датским "Копенгагеном".

Напомним, Швед играл за сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии и отвечал на угрозы сербов взять реванш.

Смотрите, как Марьян Швед забивал в чемпионате Украины за "Карпаты"

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футбол Лига Европы Сборная Украины Селтик Марьян Швед

Источник: ua.tribuna.com

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