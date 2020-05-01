Игрока ТОП-клуба могут отстранить от футбола из-за ставок: футболист все отрицает

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии по футболу Киран Триппьер подозревается в нарушении правил о ставках. За незаконную деятельность 29-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком на один год. Как сообщает Sky Sports, Международная футбольная ассоциация Англии обвинила Триппьера в том, что он замешан в ставках на свой переход из лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в мадридский "Атлетико", который состоялся в июле 2019 года. Сам футболист свою вину полностью отрицает.

Читайте также: Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция

Напомним, что Триппьер перешел из "Тоттенхэма" в "Атлетико" за 21,7 миллиона фунтов стерлингов. Игрок должен предоставить ответ на предъявленные обвинения до 18 мая.

Реклама

Накануне мы рассказывали, что врачи рассказали, в каких условиях будет играть Лионель Месси, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

Смотрите, как "Барселона" обыграла в матче Лиги чемпионов "Интер":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама