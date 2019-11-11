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Игрокам московского "Спартака" не дают визы в США даже на товарищеский турнир

11 ноября, 15:35

Российская команда собиралась сыграть в январе в Орландо с бразильцами и колумбийцами

"Спартак" в США не сыграет

"Спартак" в США не сыграет

Действующие против России санкции ощутили на себе некоторые спортсмены этой страны. В частности очередными "жертвами" стали футболисты московского "Спартака", которых не пускают в США. К слову, Милевский забил в чемпионате Беларуси за брестское "Динамо".

Российская команда в январе 2020 года собиралась сыграть на товарищеском турнире Florida Cup в Орландо. Однако посольство США в Москве не дает футболистам визы, поэтому, скорее всего, "Спартак" не полетит за океан.

"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", – приводит Eurosport слова владельца московского клуба Леонида Федуна.

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Ожидалось, что "Спартак" с 15 по 18 января примет участие в турнире в США, где сразится против двух бразильских клубов – "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийского "Атлетико Насьональ".

Вспомним, как "Спартак" был бит в Лиге Европы испанским "Вильярреалом".

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Источник: Сегодня|Спорт

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