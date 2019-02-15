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Игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы

Сегодня, 14:01

Оба украинских клуба завершили свои матчи с одинаковым счетом

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: AFP
Игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a9/cd7/5c66a9cd70dcd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a9/cd7/5c66a9cd70dcd.png Футбол Оба украинских клуба завершили свои матчи с одинаковым счетом

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. В число одиннадцати лучших не попали представители украинских грандов – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.

А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.

В символическую сборную Лиги Европы попали:

Вратарь: Дэнни Вукович ("Генк")

Защитники: Владимир Цоуфал ("Славия"), Кристиан Луйиндама ("Галатасарай"), Лудек Перница ("Виктория"), Сесар Аспиликуэта ("Челси")

Полузащитники: Альфонсо Педраса ("Вильяреал"), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Росс Баркли ("Челси"), Диего Лайнес ("Бетис")

Нападающие: Хосе Кальехон ("Наполи"), Рубен Собрино ("Вaленсия")

Кстати, ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Ответные игры пройдут 21 февраля.

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Тег футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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