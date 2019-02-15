Игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы
Оба украинских клуба завершили свои матчи с одинаковым счетом
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. В число одиннадцати лучших не попали представители украинских грандов – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.
А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.
В символическую сборную Лиги Европы попали:
Вратарь: Дэнни Вукович ("Генк")
Защитники: Владимир Цоуфал ("Славия"), Кристиан Луйиндама ("Галатасарай"), Лудек Перница ("Виктория"), Сесар Аспиликуэта ("Челси")
Полузащитники: Альфонсо Педраса ("Вильяреал"), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Росс Баркли ("Челси"), Диего Лайнес ("Бетис")
Нападающие: Хосе Кальехон ("Наполи"), Рубен Собрино ("Вaленсия")
Кстати, ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Ответные игры пройдут 21 февраля.
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