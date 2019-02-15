Игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы

Оба украинских клуба завершили свои матчи с одинаковым счетом

Виктор Цыганков. Фото: AFP

Игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a9/cd7/5c66a9cd70dcd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a9/cd7/5c66a9cd70dcd.png 2019-02-15T14:01:13+02:00 Футбол Оба украинских клуба завершили свои матчи с одинаковым счетом

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. В число одиннадцати лучших не попали представители украинских грандов – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.

А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.

В символическую сборную Лиги Европы попали:

Вратарь: Дэнни Вукович ("Генк")

Защитники: Владимир Цоуфал ("Славия"), Кристиан Луйиндама ("Галатасарай"), Лудек Перница ("Виктория"), Сесар Аспиликуэта ("Челси")

Полузащитники: Альфонсо Педраса ("Вильяреал"), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Росс Баркли ("Челси"), Диего Лайнес ("Бетис")

Нападающие: Хосе Кальехон ("Наполи"), Рубен Собрино ("Вaленсия")

Кстати, ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Ответные игры пройдут 21 февраля.

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Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.