Игроки и тренеры "Шахтера" сдали тесты на коронавирус: смотрите, как это было

Результаты будут в течение трех суток. После этого можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок

После ослабления карантинных ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, чемпионы Украины по футболу игроки донецкого "Шахтера" 12 мая собрались в тренировочном комплексе "Святошин". Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

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Как сообщает официальный сайт "Шахтера", после этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. "Горняки" ждут результатов тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе.

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Смотрите, как "Шахтер" сдавал тесты на коронавирус

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Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, возобновить чемпионат Украины планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".

Отметим, что накануне "Динамо" вернулось к групповым тренировкам после тестов на коронавирус. Все они у игроков киевской команды оказались негативными.

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