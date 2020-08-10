Игроки киевского "Динамо" поразили тренера необычным подарком на день рождения: фото

На днях 50-летний юбилей отметил тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз. Как стало известно, необычный подарок специалисту преподнесли его воспитанники, которых он ранее тренировал в дубле: Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Александр Сирота, Сергей Булеца, Богдан Леднев и Роман Вантух.

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Ребята сделали большое фото с завоеванным недавно Кубком Украины, оставили свои автографы и подписали: "Уважаемому тренеру от благодарных воспитанников". Такой сюрприз очень понравился имениннику.

"Это был потрясающий сюрприз, мне очень приятно получить такой подарок, – цитирует Юрия Мороза официальный сайт "Динамо". – Я как тренер и как человек горжусь, что у нас есть такие футболисты, что я сделал какой-то вклад в их воспитание и становление, как игроков. Желаю им как можно больше выигрывать чемпионатов и Кубков страны, а также других трофеев в составе киевского "Динамо". А еще с гордостью защищать честь нашей страны в составе национальной сборной. Символично, что еще недавно ребята играли за молодежную команду, а теперь стали обладателями Кубка Украины. Эта картина будет храниться у меня дома, такие вещи всегда найдется, где повесить, это не проблема".

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Напомним, двое из футболистов "Динамо", таким оригинальным образом поздравивших Юрия Мороза с юбилеем, накануне сдали положительные тесты на коронавирус. COVID-19 диагностирован у Русина и Вантуха.

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