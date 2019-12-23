Игроки "Лацио" радовались словно дети, когда "унизили" Роналду и компанию в Суперкубке Италии

Лацио / Фото: Reuters

Футболисты "Лацио" необычно отпраздновали победу над "Ювентусом" в Суперкубке Италии.

Игроки пронесли в раздевалку электронное табло для замен и выставили на нем счет 1:3 – именно с таким результатом уступил "Ювентус". Футболисты танцевали и скандировали победные песни.

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Напомним, что в том матче за "Лацио" забили Ромеро, Лулич и Катальди, в составе "Юве" отличился Дибала.

"Лацио" стал обладателем Суперкубка в пятый раз, столько же – у "Интера".

Ранее мы писали, что Роналду снял с себя позорную медаль – резкая реакция Криштиану на поражение от "Лацио". В соцсетях активно обсуждают то, как повел себя нападающий "Ювентуса" Роналду после получения медали за матч против "Лацио" в Саудовской Аравии.

Отметим, что после поражения "Ювентуса" от "Лацио" в Суперкубке Италии Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, владеющей туринским клубом, жестко высказался о команде Роналду. "Позорный "Юве". Поздравления "Лацио", – написал Элькан у себя в Twitter.

Смотрите, как Роналду перед Суперкубком забивал в ворота "Сампдории"

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