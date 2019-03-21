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Игроки "Лестера" побывали на кремации разбившегося в авиакатастрофе президента клуба

Сегодня, 09:48

Вишай Шривадданапрабхи разбился 27 октября недалеко от клубного стадиона

Фото: Twitter
Игроки "Лестера" побывали на кремации разбившегося в авиакатастрофе президента клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/340/600/5c93406007b69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/340/600/5c93406007b69.jpg Футбол Вишай Шривадданапрабхи разбился 27 октября недалеко от клубного стадиона

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба "Лестера" побывали на церемонии кремации погибшего президента клуба Вишая Шривадданапрабхи, который разбился на собственном вертолете, сообщает Twitter английской команды.

Напомним, что вертолет Шривадданапрабхи разбился 27 октября поблизости домашнего стадиона команды "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Вместе с Шривадданапрабхой погибли все, кто находился на борту, а именно: два сотрудника клуба, пилот и пассажир.

У экипажа и пассажиров вертолета фактически не было возможности выжить в катастрофе. Об этом сообщается в материалах дознания по делу о расследовании крушения воздушного судна. Вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи бесконтрольно вращался в воздухе перед тем, как рухнуть на землю, а это означает, что в определенный момент вертолет перестал реагировать на команды пилота и перевернулся на бок. Падение вертолета началось после того, как он поднялся на 130 метров.

Как сообщалось ранее, вратарь "Лестера" пытался спасти жертв крушения клубного вертолета, но его оттянула полиция. Каспер Шмейхель стал свидетелем падения вертолета с президентом клуба на борту.

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Тег Лестер

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СЭ

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