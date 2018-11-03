Игроки "Лестера" вышли на матч в футболках с портретом погибшего владельца клуба и победили

Футболисты "Лестера" вышли на матч 11-го тура английской Премьер-лиги против "Кардифф Сити" в футболках с портретом владельца команды, погибшего в авиакатастрофе. Сам матч начался с минуты молчания в память о Вишае Шривадданапрабхи. Помимо футболистов, в акции также приняли участие болельщики "Лестера", которые пришли на матч в таких же футболках с изображением погибшего владельца команды.





























Напомним, что вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, разбился около домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" вечером 27 октября после окончания матча десятого тура чемпионата Англии между "Лестером" и лондонским "Вест Хэмом". Вместе с владельцем "Лестера" на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

В субботу "Лестер" победил "Кардифф Сити". Встреча, прошедшая в Кардиффе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил полузащитник "Лестера" Демарай Грэй на 55-й минуте.

"Лестер" с 16-ю очками занимает десятое место в таблице чемпионата Англии, а "Кардифф Сити" с пятью очками идет в "зоне вылета" из Премьер-лиги.

Яркие кадры матча "Кардифф Сити" – "Лестер":