Игроки "Манчестер Сити" умоляют тренера перестать "издеваться" над составом в каждом матче

Манчестер Сити / Фото: Reuters

Футболисты "Манчестер Сити" высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле свое недовольство постоянной ротацией состава. Игроки обратились к наставнику во время перерыва матча с "Тоттенхэмом". Сама игра 25-го тура АПЛ завершилась поражением "горожан" со счетом 0:2.

Сообщается, что после ухода Микеля Артеты в "Арсенал" Гвардиола не выпустил один и тот же состав в девяти матчах подряд. Футболисты "Манчестер Сити" опасаются, что подобная ротация состава негативным образом скажется на результатах команды в нынешнем сезоне. Гвардиола внес 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От лидирующего "Ливерпуля" горожане отстают на 22 очка.

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Кстати, Зинченко взял на себя всю вину за поражение Гвардиолы от Моуринью: фаны нашли повод посмеяться. Украинский легионер "Манчестер Сити" извинился за удаление, стоившее его команде фиаско в игре с "Тоттенхэмом".

А вот невеста Зинченко критикует удаление защитника "МанСити". Александр Зинченко впервые в карьере заработал красную карточку.

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