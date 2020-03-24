Игроки немецкого клуба согласились на понижение зарплаты, что сохранит работу 850 работникам

Футболисты дортмундской "Боруссии" согласились на снижение зарплаты на 20 процентов из-за приостановки чемпионата Германии, сообщает Bild. Отмечается, что это поможет сохранить работу 850 штатным и внештатным сотрудникам клуба в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что игроки испанской "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба. Футболисты с пониманием отнеслись к предложению. Топ-клубы надеются, что УЕФА и ФИФА могут принять решение, которое позволит сократить убытки клубов.

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Как мы писали ранее, форвард "Баварии" Роберт Левандовски пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом. Польский форвард присоединился к кампании "We kick Corona", организованной игроками мюнхенского клуба Леоном Горецкой и Джошуа Киммихом.

Ранее Киммих и Горецка запустили кампанию по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Оба футболиста пожертвовали 500 тысяч евро. Также к ним присоединился игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане, который тоже внес 500 тысяч евро.

А вот "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" опозорились с пожертвованием против коронавируса – оба гранда пожертвовали в пять раз меньше, чем один игрок "Сити".

Обращение Генсека ООН twitter.com/UN

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