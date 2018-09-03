Игроки сборной Дании собираются бойкотировать матчи Лиги Нации

В Дании вспыхнул конфликт между местной футбольной федерацией и игроками сборной. Футболисты отказались продлевать соглашение с федерацией – их не устраивает отказ платить за коммерческое использование их имиджевых прав. 2 сентября игроки предъявили федерации ультиматум. В случае отказа подписать новый контракт в течение ближайших 18 часов, они не сыграют в ближайших товарищеских матчах и Лиге наций, информирует Sport.tv2.

"Федерация пытается выставить нас жмотами и людьми, которые думают только о деньгах, но это не так. Мы всего лишь хотим заключить отдельное соглашение на использование наших имиджевых прав, и я не вижу в этом ничего неестественного", – разъярился игрок сборной и "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.

В случае бойкота ближайших матчей против Словакии (5 сентября) и Уэльса (9 сентября), датскую футбольную федерацию ждут серьезные санкции от УЕФА.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.