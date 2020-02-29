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Игроки "Шахтера" приняли участие в мероприятии в поддержку детей с редкими заболеваниями

29 февраля, 20:20

Максим Мельник

Пятов, Кривцов, Степаненко, Болбат и Коваленко провели вместе с детьми фотосессию с разукрашенными ладонями

Футболисты "Шахтера" приняли участие в мероприятии в поддержку детей с редкими (орфанными) заболеваниями. 22 февраля, накануне возобновления чемпионата Украины, перед тренировкой на стадионе "Металлист" Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Сергей Болбат и Виктор Коваленко провели вместе с детьми фотосессию с разукрашенными ладонями.

Всемирный день редких (орфанных) заболеваний выпадает раз в четыре года – 29 февраля. Организаторы флешмоба планируют разместить в Харьковской филармонии фотовыставку, где будут представлены все снимки, сделанные в течение месяца.

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Определение из Википедии: Орфанные заболевания – болезни, затрагивающие небольшую часть популяции. Для стимуляции их исследований и создания лекарств для них (орфанные препараты) обычно требуется поддержка со стороны государства. Многие редкие заболевания являются генетическими, и, следовательно, сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30 процентов детей с редкими заболеваниями не доживают до 5 лет.

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Напомним, что на днях "Шахтер" по сумме двух игр обыграл "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы. В следующем раунде турнира "горняки" сразятся с немецким "Вольфсбургом". Первый матч состоится на выезде 12 марта, а билеты на ответную игру "Шахтер" – "Вольфсбург" уже в продаже по цене от 50 гривен.

Смотрите обзор суперматча "Бенфика" – "Шахтер", который завершился сверхрезультативной ничьей:

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Источник: Сегодня|Спорт

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