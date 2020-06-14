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Игроки "Шахтера" трогательно поддержали Исмаили, выбывшего из строя до конца года

14 июня, 17:18

Олег Люлька Олег Люлька

"Мы с тобой! Возвращайся скорее!" - чемпионы Украины верят в камбек своего лидера

Футболисты донецкого "Шахтера" поддержали своего одноклубника Исмаили, получившего тяжелую травму перед матчем с "Колосом". На воскресную игру против команды из Ковалевки на НСК "Олимпийский" "горняки" вышли в футболках с изображениями Исмаили и словами: "Мы с тобой! Возвращайся скорее!". Онлайн-трансляция матча "Колос" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

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Как мы писали ранее, "Шахтер" потерял ведущего бразильца до конца года. У 30-летнего Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, которое он получил на тренировке. Игрока ждет операция. На восстановление защитнику понадобится до шести месяцев.

Напомним, у Исмаили была травма и в начале года. Тогда бразильский легионер, которого портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро, повредил локоть. Впрочем, достаточно быстро сумел вернуться в строй.

Исмаили

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, в нынешнем сезоне "Шахтер" практически гарантировал себе чемпионство Украины. При этом команда продолжает борьбу в Лиге Европы. В первой игре 1/8 финала дончане одолели на выезде "Вольфсбург" 2:1.

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травма чемпионат Украины Шахтер Донецк Исмаили

Источник: Сегодня|Спорт

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