Игроки "Шахтера" восстановят спортзал для детей, поврежденный в результате боевых действий
С предложением помочь в восстановлении выступили сами игроки "Шахтера", а бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен
На восстановление спортзала в Красногоровке, поврежденного в результате боевых действий, футболистами "Шахтера" будет направлено более 2 миллионов гривен. Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, подвергся значительным повреждениям.
С предложением помочь в восстановлении выступили игроки "Шахтера". Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен.
Тарас Степаненко, полузащитник "Шахтера": "Дети – наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине – это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой шаг со своей стороны, хотим принести людям радость, чтобы они знали: о них не забывают".
Отметим, что ранее ФК "Шахтер" уже передавал детям в Красногоровке мячи и экипировку.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Игроки "Шахтера" восстановят спортзал для детей, поврежденный в результате боевых действий". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка"
"Орлы" полюбили ничьи: у "Айнтрахта" четвертый подряд "мир" в Бундеслиге, в четверг – ответка против "Шахтера"