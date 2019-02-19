Игроки "Шахтера" восстановят спортзал для детей, поврежденный в результате боевых действий

С предложением помочь в восстановлении выступили сами игроки "Шахтера", а бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен

Так сейчас выглядит зал в Красногоровке.

Игроки "Шахтера" восстановят спортзал для детей, поврежденный в результате боевых действий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc2/444/5c6bc2444f509.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc2/444/5c6bc2444f509.jpg 2019-02-19T10:49:00+02:00 Футбол С предложением помочь в восстановлении выступили сами игроки "Шахтера", а бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен

На восстановление спортзала в Красногоровке, поврежденного в результате боевых действий, футболистами "Шахтера" будет направлено более 2 миллионов гривен. Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, подвергся значительным повреждениям.



























С предложением помочь в восстановлении выступили игроки "Шахтера". Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен.

Тарас Степаненко, полузащитник "Шахтера": "Дети – наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине – это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой шаг со своей стороны, хотим принести людям радость, чтобы они знали: о них не забывают".

Отметим, что ранее ФК "Шахтер" уже передавал детям в Красногоровке мячи и экипировку.

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