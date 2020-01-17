"Игроки тоже люди": главный тренер "Овьедо" встал на сторону Лунина после его дебютного матча

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

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Главный тренер "Овьедо" Хави Росада прокомментировал поражение от "Альмерии", в котором во время второго гола результативную ошибку допустил вратарь Андрей Лунин. Этот матч стал для украинца дебютным в новом клубе.

"Мы играли так, как и хотели. Знали, на какой стадион мы приезжаем. Но мы были едины, нас ничего не беспокоило перед матчем, кроме получения разрешения на трансфер Лунина. Мы играли хорошо индивидуально. Пенальти решил исход игры, но я не хочу об этом больше говорить. Я должен сконцентрироваться на подготовке к матчам. Мы допустили ошибку во втором голе, однако считаю, что первый гол определил исход матча. Игроки тоже люди, так случилось. У меня есть только хорошие слова для них, продолжаем работать, в воскресенье важный матч, нам надо хорошо сыграть", – сказал Росада, слова которого приводит официальный сайт "Овьедо".

Отметим, что на На 73-й минуте украинский кипер неудачно вышел из ворот навстречу нападающему "Альмерии" и позволил забить гол сопернику.

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Поражение оставило "Овьедо "на 17-й строчке с 23 баллами, "Альмерия" закрепилась на втором месте, набрав 42 пункта.

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