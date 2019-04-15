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Игроку сборной Украины покорилось необычное достижение

Сегодня, 17:49

Украинец не оставляет шансов соперникам после ударов с 11-метровой "точки"

Руслан Малиновский знает, за счет чего можно обыграть Люксембург
Руслан Малиновский знает, за счет чего можно обыграть Люксембург. Фото: ФФУ

Во втором туре подряд 25-летний полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский забивает с пенальти. Всего в своей карьере он шесть раз подходил к точке – и реализовал все свои попытки. Один гол с 11-метровой отметки воспитанник житомирского футбола провел еще в "Заре", а пять – в "Генке". В ворота "Брюгге" он забил с точки второй раз, и теперь эта команда – одна из самых удобных для Малиновского.

На счету Малиновского стало 15 голов (12 - в чемпионате), 13 результативных передач в 46 матчах текущего сезона. 

Ранее мы писали, что два итальянских гранда ведут борьбу за игрока сборной Украины. Руслан Малиновский до лета точно останется в своем текущем клубе.

Напомним, что Малиновский мог остаться без футбола до конца сезона из-за удаления в предыдущем матче против "Гента". Во время одного из эпизодов украинец упал на соперника и ногой разбил ему лицо, за что получил прямую красную карточку. Прокуратура Федерации футбола Бельгии требовала дисквалификацию на 7 матчей, а также штраф в размере 7 тысяч евро, но, выслушав все доводы и мнение самого пострадавшего, Дисциплинарный комитет Федерации футбола Бельгии решил полностью реабилитировать украинца.

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Тег чемпионат Бельгии, Генк, Руслан Малиновский

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zbirna.com

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