"Игру надо оценивать не только с позиции результата": Шевченко оценил матч с Нигерией

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал товарищеский матч с Нигерией, который прошел в Днепре на "Днепр-Арене". На нашем сайте был доступен онлайн матча Украина – Нигерия.

"Игру надо оценивать не только с позиции результата, но и с точки зрения ведения матча. В первом тайме, однозначно, были ошибки, передачи в центре поля заканчивались в основном обрезками. Я ребят предупреждал, что это очень физически сильная команда, там есть игроки, выступающие в чемпионате Англии. И если мы допустим такие ошибки, то оставим очень много зон. Поэтому нам нужен баланс, при котором мы не должны ошибаться", – отметил наставник.

"Тем не менее у нас в центре поля в первом тайме были обрезки, мы пропустили две контратаки, в одной из них нам забили. Плюс, однозначно, в том, что команда играла первым номером и, пропустив, не остановилась. Индивидуальных претензий к ребятам у меня нет, они только в том, что надо не терять нить игры. Но на таких матчах команда должна расти, мы ведь не играли с такими физически сильными игроками, в Европе таких команд мало, если не учитывать такие топ-команды, как Франция, Голландия," – прокомментировал игру Андрей Шевченко.

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Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы:

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