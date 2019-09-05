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Их 11 на 40 тысяч: "Шахтер" представил мощный ролик к грядущему матчу против "Манчестер Сити"

5 сентября, 20:10

Поединок пройдет 18 сентября

"МанСити" снова приедет в Харьков

"МанСити" снова приедет в Харьков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" готовится уже третий раз сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретится с английским "Манчестер Сити". Ранее Зинченко отказался играть вместе с Криштиану Роналду в одной команде.

Перед важным поединком официальный YouTube-канал "горняков" представил анонс предстоящего матча в Лиге чемпионов. Ролик получил название "Их-11, нас – 40 тысяч!".

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Поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 18 сентября в Харькове на ОСК "Металлист".

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал дебютный матч Евгения Коноплянки за "горняков" с "Колосом".Напомним, Коноплянка в этом спарринге провел на поле 45 минут. Первыйпоединок дончан со звездным украинцем в составе завершился вничью – 1:1.

ак сообщалось ранее, Евгений Коноплянка трогательно попрощался с фанами "Шальке". Футболист написал письмо болельщикам немецкого клуба, в котором, в частности, отметил: "Мы плечом к плечу стремились к успеху, также вместе разделяли поражения, а когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин".

Смотрите, как Коноплянка забивал за сборную Украины в ворота сербов:

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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